Nona edizione di Note di Natale con il coro della Filarmonica di Civitavecchia - Terzo Binario News

Si terrà il 20 dicembre alle ore 19.00 in Cattedrale, a Civitavecchia, la nona edizione del concerto “Note di Natale” in cui si esibirà il Coro della Filarmonica di Civitavecchia, con la partecipazione straordinari del M° Corrado Stocchi, primo violino della nostra orchestra.

L’evento, patrocinato dal Comune di Civitavecchia, è a scopo benefico ed i proventi della raccolta fondi saranno devoluti all’Associazione “Francesco Ricciardi ODV” che promuove iniziative volte a migliorare il livello qualitativo della vita delle persone con disabilità psicomotorie (sarà possibile fare una donazione tramite bonifico al seguente IBAN IT 45 E 08327 39040 00000000 5838 CAUSALE: Note di Natale 9) .

I brani proposti, di cui uno interpretato nella lingua dei segni, risuoneranno in una cattedrale dalle porte chiuse e nel rigoroso rispetto delle norme vigenti derivate dalla pandemia. La Filarmonica, però, invita tutti all’apertura del cuore, collegandosi via streaming attraverso la sua pagina Facebook per ascoltare il concerto e per donare a chi in questo momento difficile paga un prezzo molto più alto degli altri alla crisi che stiamo vivendo.