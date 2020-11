Non pagano la Tosap e bloccano la fidejussione: il comune di Ladispoli porta il caso in tribunale - Terzo Binario News

La vicenda riguarda l’iniziativa del 2019 “L’Italia in Tavola”

Il sindaco Grando e la Giunta hanno dato mandato all’Avvocatura di Palazzo Falcone di citare in giudizio al tribunale di Civitavecchia Innovafidi S.p.a. e l’Associazione Culturale Seven Show Music per il mancato versamento della Tosap.

La proposta era stata presentata dal Comitato Commercianti del Centro Storico e dall’Associazione Culturale Seven Show Music per realizzare la manifestazione “L’Italia in Tavola” risale all’aprile 2019 con tanto di concessione del patrocinio comunale e poco dopo venne approvato lo schema di convenzione.

La stessa prevedeva che “…nell’ipotesi in cui l’Associazione non avesse adempiuto entro il

termine del 10 agosto 2019 a versare in favore del Comune di Ladispoli a titolo di contributo in sostituzione della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) la somma di € 20.000,00 – giusto impegno assunto con polizza fidejussoria n. A0305190050492 rilasciata dalla soc. Innovafidi S.p.a.. La convenzione stessa sarebbe stata revocata con diritto all’escussione della polizza fidejussioria; che, non avendo l’Associazione Culturale Seven Show Music, adempiuto al versamento della somma dovuta al Comune di Ladispoli, quest’ultimo con nota pec del 20/01/2020, inviata a Innovafidi S.p.a. e per conoscenza all’Associazione Culturale Seven Show Music, chiedeva la escussione della predetta polizza fideiussoria entro il termine di quindici giorni; che, nonostante la richiesta, Innovafidi S.p.a. non ha provveduto a liquidare il dovuto”.

La conseguenza è che il caso finirà davanti a un giudice civile del tribunale di Civitavecchia per ottenere la liquidazione della Tosap dalla Innovafidi S.p.a. e dall’Associazione Culturale Seven Show Music.

Peraltro nell’occasione con un post sui social la Unicom Ladispoli prese le distanze dalle società in questione: “La Unicom quale associazione che ha collaborato con la SEVEN SHOW MUSIC per la realizzazione di alcuni eventi dichiara la sua totale estraneità ai fatti denunciati dal signor GAETANO POLITO , nel post che vede accusare di truffa la seven SHOW MUSIC..

quindi prende le distanze da qualsiasi azione illegale fatta dal responsabile della seven Show music”.