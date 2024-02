“Non mi candido alle Europee”: Cangemi fedele alla Regione Lazio • Terzo Binario News

Non mi candido alle Europee, continuerò, così come da programma con il quale ci siamo rivolti agli elettori, il lavoro iniziato un anno fa al fianco del Governatore Francesco Rocca.

Lo ha detto il vice presidente del Consiglio della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, a margine dei Lavori d’Aula alla Pisana.

Ringrazio il ministro Matteo Salvini e il sottosegretario di Stato Claudio Durigon per la fiducia, ma trovo più giusto mantenere un contatto con gli elettori che non più tardi di un anno fa, mi hanno dato un voto convinto, facendomi arrivare primo nella lista degli eletti del Lazio.

E’ mia intenzione, e credo sia più opportuno, mettere a disposizione l’esperienza maturata per questi quattro anni di governo che abbiamo davanti. È un onore per me avere la possibilità di rappresentare con il lavoro serio e quotidiano la nostra Regione, e sono pronto a continuare a dare il mio supporto in questa direzione, per cambiare le cose nell’interesse di tutti.

