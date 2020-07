"Non ci resta che morire, ma con l'autocertificazione in tasca": il libro di Andrea De Baggis - Terzo Binario News

Un saggio storico snello e veloce, introspettivo e dissacrante, che tratta delle varie epidemie e pandemie susseguitesi nella storia sino all’attuale Covid-19, narrato però da un testimone d’eccezione, l’unico sempre presente ai fatti.

Lo ha scritto Andrea De Baggis e il libro si intitola: “Non ci resta che morire, ma con l’autocertificazione in tasca” edito da Ali Ribelli Edizioni, libro disponibile in tutti gli store online e in tutte le librerie oltre ad amazon ed in particolare in Mondadori su Viale Italia.

“Nel mio piccolo provo a contribuire alla diffusione della cultura” comenta l’autore. Il link di Amazon per facilità https://www.amazon.it/Non-resta-morire-lautocertificazione-tasca/dp/8833466108/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=non+ci+resta+che+morire+ma+con+l%27autocertificazione+in+tasca&qid=1594101305&sprefix=non+ci+resta+che+morire&sr=8-1