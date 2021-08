Non c'è pace per la fontanella di via Firenze a Ladispoli: è stata ancora abbattuta - Terzo Binario News

Neanche il tempo di rimetterla a posto che la fontanella di via Firenze è stata ancora una volta abbattuta.

Ciò ha scatenato il dispiacere dei volontari e dei frequentatori dello spazio verde, vittime dei vandali.

“Ci sono rimasto molto male, ho pianto per questo dispetto per la nostra e utilissima fontanella, per noi volontari e per le persone che si vengono a rinfrescare. Mi dispiace, sono molto amareggiato, siamo tanti Volontari che annaffiamo e poi raccogliamo un po’ di plastica. Io amo i nostri alberelli dei nostri giardini di via Firenze e di Angelo Vassallo in viale Mediterraneo a Ladispoli. Scusate il mio sfogo, Ti Voglio bene Città di Ladispoli” un commento postato sui social.