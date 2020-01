Non accetta la fine della relazione sentimentale e perseguita l'ex fidanzato: la Polizia arresta una giovane - Terzo Binario News

Era intenta a citofonare all’abitazione del suo ex partner, quando gli agenti del commissariato San Basilio sono arrivati sul posto, dopo la segnalazione della vittima. La loro relazione sentimentale è terminata alcuni mesi fa, ma lei non si è mai persa d’animo, provando in ogni modo a riavvicinarsi a quello che per lei è ancora il suo unico amore. Purtroppo i suoi gesti affettuosi si sono convertiti in atti persecutori.

Chiamate, messaggi e tentativi di riavvicinamento sul posto di lavoro di lui, e sotto casa sua, il tutto perché non è probabilmente riuscita ad accettare la fine della loro relazione, durata 10 mesi.

C.S. è stata già denunciata, dal suo ex, due volte, per atti persecutori. Considerata la flagranza del reato, dovuta alle molestie durate circa mezz’ora e ai numerosi precedenti di Polizia specifici, la ragazza è stata arrestata dagli agenti e, su disposizione del P.M., condotta presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.