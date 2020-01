Noleggiare una barca in Sardegna per esplorare una regione incantevole - Terzo Binario News

Per la prossima estate, perché non regalarsi una splendida vacanza di qualche giorno o di più settimane, visitando e vivendo tutto il fascino che la Sardegna è in grado di offrire?

Quest’isola annovera moltissimi luoghi stupendi, che ogni anno richiamano tantissimi turisti, sia dal resto dell’Italia che dall’estero. Uno dei modi migliori per trascorrere piacevoli momenti in terra sarda è di visitarla usando una barca.

Ricorrere al noleggio barche Sardegna è infatti un’ottima idea: viaggiando con una imbarcazione e attraversando le acque che circondano questo territorio, c’è la possibilità di esplorare in tempi rapidi coste suggestive, grotte affascinanti e isole minori incantevoli. Ma è anche possibile fermarsi e visitare città e paesi altrettanto meravigliosi.

Il piacere di visitare la Sardegna in barca

L’isola della Sardegna ha una superficie di 24.100,02 km² ed è organizzata amministrativamente in 5 territori provinciali: Città metropolitana di Cagliari, Provincia di Sassari, Provincia di Oristano, Provincia di Nuoro, e Provincia del Sud Sardegna. Il capoluogo di regione è Cagliari, comune situato nella parte meridionale dell’isola. Noleggiando una barca in terra sarda è possibile raggiungere anche questa bellissima città, che ha molto da offrire ai suoi visitatori. Ad esempio, qui si può visitare il Bastione di Saint Remy, la Cattedrale di Santa Maria, le Torri dell’Elefante, ma si può anche fare shopping tra il mercato della città e i diversi negozietti con prodotti tipici. E inoltre ci si può godere la meravigliosa spiaggia del Poetto.

La regione, nel suo insieme, è composta da colline per circa il 70%, da montagne per circa il 14% e da pianure per circa il 19%. Il territorio include anche laghi e fiumi, e tantissime coste bagnate dal mare. Tra queste, particolarmente suggestiva è la Costa Smeralda, che vanta una sabbia splendida ed è bagnata da acque cristalline. È situata nella parte settentrionale della Sardegna, e può essere visitata comodamente anche raggiungendola in barca.

Alcune splendide spiagge che caratterizzano questa costa sono: Spiaggia Capriccioli, Liscia Ruja, La Cinta, Spiaggia Ira, e Spiaggia Li Itriceddi. Si tratta di luoghi balneari da sogno. Inoltre, fanno parte della Sardegna anche alcune isole minori, tra cui le principali sono: l’isola di Sant’Antioco, l’Asinara, l’isola di San Pietro, La Maddalena, e l’isola di Caprera. Anche l’isola La Maddalena vanta coste bellissime e acqua stupenda (come le altre appena citate). Si presenta ricca di calette, spiagge, e insenature. Al suo interno offre un suggestivo paesaggio collinare. Viaggiando in barca, è possibile ammirarla in tutto il suo splendore, e si può anche scendere dall’imbarcazione per osservarla da più vicino e godersi tutto ciò che di bello ha da offrire.

Oltre alle già citate isole La Maddalena e Caprera, l’arcipelago della Maddalena include moltissime altre isole, che vale sicuramente la pena di visitare con una barca. Tra queste si possono menzionare le isolette di Soffi, Mortorio e Camere, che dalla bellezza sono in grado di lasciare senza fiato. Il clima sardo è tipicamente mediterraneo. Nei pressi delle zone costiere, dove vive la maggior parte della popolazione, gli inverni sono miti e le estati sono calde e secche, ma caratterizzate anche da una consistente ventilazione. Di conseguenza, il clima costiero della regione è l’ideale per una vacanza magica, degna di essere ricordata a lungo.

Come noleggiare una barca in Sardegna

Come già evidenziato in precedenza, noleggiare una barca in Sardegna offre la possibilità di esplorare tantissimi luoghi degni di ammirazione, ed il tutto è unito al piacere di viaggiare per mare. Prenotando l’imbarcazione con un significativo anticipo, si possono avere maggiori possibilità di scelta. Ad esempio, recandosi sul sito di Nautal (www.nautal.it) si può optare per la barca più in linea con i propri gusti e le proprie esigenze, tra le tante messe a disposizione. E, in base a come più si preferisce, selezionare la formula con skipper o senza skipper. Tutte le barche proposte da Nautal sono mezzi sicuri e affidabili.

Il sito permette di mettersi in contatto con il proprietario dell’imbarcazione scelta, per prendere accordi ancora più dettagliati. Le varie barche disponibili possono essere prenotate per mezza giornata, per uno o più giorni, o anche per più settimane. Degno di nota è anche il fatto che prenotando il noleggio di una barca con un certo anticipo, c’è pure il vantaggio di poter usufruire di interessanti sconti.