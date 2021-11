"No green pass come deportati, ci uniamo a sdegno e sconcerto di Anpi e comunità ebraiche" - Terzo Binario News

Solidarietà di Azione, Italia in Comune, Italia Viva e Psi

“Apprendiamo con amarezza da quotidiani nazionali quanto accaduto a Novara dove un gruppo di manifestanti no Green pass si è vestito da deportati dei lager nazisti con tanto di numero e filo spinato intorno.

Riteniamo quanto mai inconcepibile e sbagliato tale modo di portare avanti una protesta la quale offende la memoria storica dei tanti sopravvissuti della Shoah e la tragedia storica dei campi di concentramento nazisti la quale rappresenta uno dei momenti più bui della storia umana.

Speriamo di non rivedere mai più tali divise che riportano a momenti tristi della storia umana richiamando i cittadini a manifestare il proprio dissenso in modo pacifico senza offendere la memoria storica e le tragedie umane del nostro tempo.

Per dovere di cronaca riportiamo quanto ha affermato in un intervista la scrittrice Edith Bruck sopravvissuta ad Auschwitz “Io ho avuto la famiglia distrutta dall’antisemitismo e quindi prendo molto seriamente manifestazioni come quella di Novara. Non posso ridurla a una semplice idiozia, a un gesto folle e sconsiderato. Ogni giorno rivivo quello che ho vissuto. Noi siamo i figli di ieri e Auschwitz è un presente eterno”.

Come Azione, Italia in Comune, Italia Viva e Partito socialista ci uniamo pertanto allo sdegno ed allo sconcerto manifestato dall’ANPI e dall’unione delle comunità ebraiche italiane UCEI per affermare con forza, come il diritto sancito dall’art 21 della Costituzione, che rappresenta un diritto fondamentale della democrazia, trova dei limiti impliciti e precisi e molto chiari entro cui muoversi.

Tra questi vi rientrano in modo imprescindibile e non soggetti a fraintendimenti i valori propri delle persona e il rispetto della dignità umana che fu violata dall’eccidio di 6 milioni di ebrei”.

Azione

Italia in Comune

Italia Viva

Partito Socialista