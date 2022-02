No del presidente del Municipio XV Daniele Torquati al biodigestore di Cesano e Osteria Nuova - Terzo Binario News

“Piena soddisfazione per il voto dell’aula che oggi, nel corso del Consiglio convocato in seduta straordinaria, ha approvato l’interrogazione al Sindaco di Roma Capitale utile e di supporto all’amministrazione comunale per la verifica della documentazione relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio anaerobico a Cesano e Osteria Nuova.

Un atto che arriva a pochi giorni dalla votazione della delibera comunale sui rifiuti per partecipare ai bandi del PNRR e che, per il Municipio XV, riprenderebbe la collocazione del vecchio progetto di Ama e della precedente amministrazione.

Una scelta per cui il nostro Consiglio si era espresso contrario per ben due volte già nelle due sedute di metà dicembre, sedute in cui erano state evidenziate tutte le perplessità a riguardo.

Con l’interrogazione votata oggi si ribadiscono a Roma Capitale ancora tutti i dubbi sulle autorizzazioni che la vecchia giunta avrebbe richiesto per l’impianto da realizzare, tanto più che nella VIA (valutazione di impatto ambientale), AMA ha dichiarato che “non è prevista alcuna attività di digestione anaerobica né di digesto e biogas”.

Un errore di valutazione che su un tema delicato come quello dei rifiuti, rischierebbe di far perdere ancora tempo e costringerebbe l’attuale amministrazione a ripartire dal principio.

La documentazione relativa a Cesano e Osteria Nuova prevede inoltre che la realizzazione del biodigestore avvenga in una zona del nostro territorio già interessata da grossi impianti e costretta a convivere con Radio Vaticana e con il Centro Ricerche Enea Casaccia.

La stessa ENEA ha espresso inoltre forti perplessità in sede di VIA, poiché “l’impianto in oggetto ricadrebbe nell’area di competenza del piano di emergenza per cui ha rappresentato alcuni profili di potenziale criticità”.

Resta poi il nodo della viabilità, cruciale per il quadrante nord di Roma, e assolutamente poco idonea al transito di mezzi pesanti. Nonostante l’infrastruttura viaria sia fondamentale, la stessa VIA dice “non essere prevista dal vigente PRG” e che è “ricadente su aree esterne e di diversa proprietà” e quindi “da intendersi esclusa dal parere”.

Siamo consapevoli e sempre convinti che Roma abbia bisogno dei propri impianti per risolvere definitivamente l’emergenza perenne dei rifiuti nella città, ma restiamo ugualmente consapevoli e convinti che l’area individuata tra Cesano e Osteria Nuova non sia la soluzione percorribile.

Vogliamo prenderci come sempre la responsabilità e fare la nostra parte, rendendoci disponibili al dialogo e mettendoci a disposizione del Sindaco e a supporto dell’intera amministrazione comunale, ma chiediamo di ripartire da nuovi progetti per Roma e per i suoi territori.

Roma ha bisogno di impianti, ma non certamente di un qualsiasi impianto e in un qualsiasi posto, per questo chiediamo condivisione e partecipazione”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.