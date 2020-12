No alla Centrale: mailbombing di Collettivo Verde libera tutti Fridays for Future e Collettivo No al Fossile Civitavecchia - Terzo Binario News

“Nuove centrali a Civitavecchia? Noi non ci stiamo!

La possibilità che ENEL e Tirreno Power possano essere autorizzate a costruire nuove centrali turbogas a Civitavecchia ci preoccupa e ci indispettisce da tempo. Martedì scorso, dopo un’assemblea online protrattasi fino alle 23.00 e partecipata da più di 60 persone, i nostri collettivi hanno deciso di manifestare pubblicamente tutta la loro opposizione a questi velenosi ed anacronistici progetti.

Per questo attueremo un vero e proprio mailbombing inviando decine di e-mail al Sindaco e agli assessorati all’ambiente di comune e regione, affinché prendano atto fin da ora che la popolazione di questo territorio, dopo quasi 70 anni di massacro ambientale e sanitario, non è più disposta ad abbassare la testa di fronte ai piani industriali di società private lontane anni luce dai veri bisogni della gente comune.

Tra l’altro, a differenza dei vecchi impianti, sappiamo bene che le nuove centrali turbogas non sarebbero neanche garanzia di buona occupazione e anzi, qualora entrassero in funzione, comporterebbero addirittura la perdita di numerosi posti di lavoro.

Per questo, pur rispettando le vigenti normative anti-covid, abbiamo voluto comunque sperimentare questa mobilitazione virtuale raccogliendo da subito l’appoggio di molti comitati e singoli cittadini.

Siamo ben consapevoli che questa non è solo una battaglia locale e ben presto porteremo le nostre idee e le nostre proposte fin sotto ai palazzi ministeriali. Nel frattempo però al Sindaco – al quale chiederemo presto di avvalersi degli articoli 216-217 del Regio Decreto 1265 – 1934, per bloccare definitivamente l’autorizzazione alla costruzione di queste due nuove centrali – e agli assessori, abbiamo voluto lanciare un messaggio molto stringato e diretto: “Nuove centrali a Civitavecchia? Noi non ci stiamo”. Questo il testo delle e-mail che stiamo inviando. Speriamo dunque che le nostre parole non restino inascoltate. Speriamo che si possa invertire subito la rotta. Speriamo che nel nostro futuro non ci siano solo ciminiere e disoccupazione”.

Collettivo Verde libera tutti

Fridays for Future – Civitavecchia

Collettivo No al Fossile – Civitavecchia