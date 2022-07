"No al Jova Beach Part di Cerveteri, troppo rumore" • Terzo Binario News

Il Coordinamento Cerveteri-Ladispoli contro le devastazioni del Territorio: “Non va svolto né qui né in nessun’altra parte d’Italia”

“No al Jova beach del 23/24 luglio 2022. Tra meno di un mese il rumoroso “circo mediatico” di Lorenzo Cherubini farà tappa nuovamente a Marina di Cerveteri, dopo il 2019.

Noi Non ci stiamo e gridiamo forte il nostro No ad un evento che va ben oltre il semplice concerto musicale, incidendo pesantemente su un lungomare come quello di Marina di Cerveteri poco attrezzato ad ospitare una grande massa invece di un auditorium o di uno stadio deputato a questo ruolo.

Ne qui e ne altrove, in nessuna spiaggia italiana; fraternizziamo con tutte le aree destinate come Noi a subire questa “occupazione” non scelta dai cittadini.

Il concerto, con solo la via Aurelia di accesso centrale, si svolgerà come nella passata edizione in prossimità dei confini lato nord del monumento naturale della palude di Torre Flavia.

Evidente sarà l’impatto sull’avifauna ed i fragili equilibri di un habitat protetto,dove non nidifica solo il “Fratino”.

Inoltre vorremmo capire quale sarà la ricaduta economica dei concerti sulle casse comunali ;l’albo pretorio non lo fa comprendere.

Lo smaltimento dell’enorme massa di rifiuti prodotti chi lo pagherà? I cittadini?

Ci uniamo al coro di proteste sempre più ampio, che dal mondo ambientalista trova larga condivisione in gran parte della cittadinanza, che vedono un modo di vivere la musica ed il divertimento estivo sprezzante e poco rispettoso verso le spiagge e gli ecosistemi costieri.

Per questi motivi abbiamo indetto una Assemblea per venerdì 8 Luglio dalle ore 18.00 alle 20.00 a Cerveteri, presso il bar “Il Giardino” alla rotonda nuova sulla via Settevene Palo, alla entrata della cittadina.

Sarà presente per il costituendo Coordinamento Nazionale Franco Sacchetti da Vasto. Oltre al Jova Beach faremo il punto su altre “pendenze e cementificazioni” che rischiano di condizionare negativamente il territorio invece delle sue potenzialità da valorizzare”.

Coordinamento Cerveteri-Ladispoli contro le devastazioni del Territorio