No al gas a Torre Nord: petizione consegnata a Tedesco - Terzo Binario News

“Quest’oggi 12 gennaio 2021, una delegazione del Comitato S.O.L.E. ha consegnato al Signor Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco 1.700 firme di cittadini contrari alla realizzazione di gruppi turbogas presso la centrale di TVN.

Le firme sono state raccolte quasi interamente in presenza, prima che la pandemia interrompesse di fatto tale attività. Avremmo atteso tempi migliori per proseguire la raccolta e renderla più corposa, ma pensiamo che non vi sia più tempo da attendere e che occorra mettere in campo ogni attività possibile per impedire che il futuro di questa città venga, ancora una volta, condannata alla servitù energetica per lunghi anni.

Abbiamo consegnato quindi le adesioni raccolte al Sindaco Tedesco con l’invito ad alzare il tono dell’attività istituzionale di contrasto alla installazione dei nuovi impianti a gas. Egli è il primo cittadino, lo invitiamo quindi a farsi leader dei civitavecchiesi in questa fondamentale battaglia per il futuro della città.

A tale scopo il Comitato S.O.L.E., come altre realtà associative sensibili a questo tema, è pronto a confrontarsi con il Primo Cittadino in modo assolutamente propositivo.

Al termine del colloquio abbiamo convenuto sulla necessità di avviare un tavolo su questo tema con tutti i possibili attori di questa vertenza territoriale, per produrre iniziative propositive e progettuali da mettere in campo e sui tavoli dei livelli superiori.

Sono state quindi individuate due possibili date di fine gennaio per un primo incontro organizzativo propedeutico ad incontri periodici”.

Comitato S.O.L.E.