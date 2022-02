No al cyberbullismo dalla Ladispoli 1 - Terzo Binario News

“È un “no” forte, convinto, che non ammette repliche, quello che i ragazzi dell’Istituto Comprensivo della Ladispoli1 dicono al bullismo e al cyberbullismo, nella giornata nazionale dedicata alla lotta contro un fenomeno ancora oggi molto diffuso, soprattutto all’interno delle scuole.

Ed è proprio dalla scuola che è stato lanciato questo forte messaggio, tramite un concorso grafico volto a disegnare una cover di un cellulare, lasciando ampio spazio alla creatività degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’obiettivo? Un confronto e una riflessione comune sul fenomeno, all’interno delle classi, dove si sono attivati dei momenti importanti di discussione sull’argomento, permettendo ai ragazzi di confrontarsi, darsi delle risposte e fornire delle soluzioni al problema e soprattutto capire e governare le modalità con cui vengono utilizzate le tecnologie, sempre più smart e performanti, che hanno a disposizione perché alla portata di tutti. “L’idea di sceglier una cover per il cellulare” sostiene la docente Tiziana Aloj, coordinatrice dell’iniziativa, “ci è sembrata immediatamente utile e funzionale perché unisce il simbolo della quotidianità dei ragazzi alla necessità di trasmettere, insieme al flusso continuo di informazioni, una comunicazione più profonda. Il contenitore diventa contenuto e suggerisce ai ragazzi di non restare in silenzio e di denunciare i fatti di violenza in tutte le sue accezioni”. Questa splendida iniziativa della cover, si è conclusa con la premiazione dei vincitori del concorso , avvenuta la mattina del 17 febbraio tramite modalità telematica, sulla piattaforma del nostro Istituto, attribuita da una commissione formata da docenti dei due ordini di scuola e presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Enrica Caliendo che ha ringraziato tutti i docenti e gli alunni delle classi coinvolte per l’impegno e la creatività dimostrati.

Ecco i nomi dei vincitori:

SCUOLA PRIMARIA:

1°PREMIO alunno Davide Bucciarelli classe 4R: l’elaborato rappresenta un bullo chiuso nella sua corazza che viene però abbattuta.

SCUOLA SECONDARIA:

1° PREMIO: alunno Alessandro Ferri classe 3B secondaria: elaborato sul cyberbullismo

2° PREMIO: alunna Elisa Melappioni classe 3A secondaria: elaborato sul bullismo verbale

3° PREMIO: alunno Lorenzo Incarnato classe 1C secondaria: elaborato sul cyberbullismo.

A tutti gli alunni partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione. I vincitori hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e un libro.

Marianna Miceli ( Docente dell’Istituto)