"No ai botti di Capodanno": l'appello delle associazioni ambientaliste - Terzo Binario News

“Le esplosioni di prodotti pirotecnici, i botti esplosi durante le festività natalizie con il picco di Capodanno, in realtà non hanno nulla di festoso: sono inquinanti e ogni anno persone si feriscono con questa forma di divertimento.

Inoltre cani e gatti, ma in generale tutti gli animali, hanno l’udito molto sviluppato. I rumori forti, improvvisi, li gettano nel panico, inducendoli a reazioni istintive e incontrollate, come gettarsi nel vuoto o divincolarsi per fuggire, con tutti i rischi che ciò comporta.

Anche gli animali selvatici possono subire traumi fino addirittura a morire di paura. In particolare gli uccelli sono costretti a fughe, voli improvvisi e senza controllo, come ‘Quello che è successo lo scorso anno a Roma a Capodanno, quando centinaia o forse migliaia di storni impauriti si sono involati in preda alla paura e hanno impattato contro finestre, cavi elettrici e altre infrastrutture’ ricorda la Lipu.

Per cercare di sensibilizzare la popolazione contro l’utilizzo di botti di capodanno abbiamo creato un evento virtuale dove ognuno di noi può postare foto, frasi o spot contro l’utilizzo di prodotti pirotecnici: ‘Campagna di sensibilizzazione contro i botti di Capodanno’ https://fb.me/e/2VCCiAzYg?ti=wa

Le associazioni animaliste hanno scritto al Sindaco Ernesto Tedesco lo scorso 12 novembre chiedendo da subito misure di prevenzione, come il divieto di vendita sul territorio comunale di prodotti pirotecnici, senza ricevere riscontro. Oggi, insieme ai nuclei di guardie zoofile, le associazioni tornano a chiedere al primo cittadino, sicuramente già sensibile al tema, di emanare un’ordinanza contro i botti.

E’ importante mantenere alta l’attenzione su questo argomento che incontra da sempre tanto consenso tra il pubblico, soprattutto tra coloro che vivono con amici a quattro zampe, ma più recentemente anche tra gli amanti della natura e degli animali selvatici, vittime silenti del problema.

Avere a cuore la salvaguardia degli animali selvatici, dei nostri cani e gatti e altri pet, è un dovere morale. Educare ad altre forme di divertimento, più sicure per le persone e senza conseguenze per gli animali può valorizzare la nostra società”.

LEAL Civitavecchia

Associazione Impronte

A.R.G.O.

Emergenze Pelose

Amici di Sbirulino

LIPU Civitavecchia-Monti della Tolfa

Guardia Ecozoofila Nazionale di Civitavecchia, sezione Luigi Peris

Guardia Rurale Ausiliaria (NOGRA)