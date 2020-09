Niente strisce sulla Mediana di Civitavecchia, l'allarme del Gruppo Civico Indipendente - Terzo Binario News

“Le strisce pedonali su via Morandi, prospicienti l’entrata del Parco delle Foibe, sono rimaste ad oggi, una mero sogno e per questo, il pericolo, continua a correre sulla strada, specie nelle ore notturne e nei casi di scarsa visibilità, come pure la valutazione da parte degli uffici preposti, di un’eventuale riduzione del limite di velocità, in quello specifico tratto di strada.

Pensavamo che fosse solo sfuggito a chi di competenza e che si sarebbe subito provveduto alla messa in sicurezza delle strade, ma siamo ad un passo dall’apertura delle scuole e nonostante la nostra segnalazione, apparsa sulle cronache locali già dal 27 agosto scorso, la stessa sembra rimasta totalmente inascoltata e letteralmente caduta nel vuoto: tutto è rimasto esattamente così come era prima!!

Come pure la segnaletica orizzontale di dare precedenza alla rotatoria posta tra via Morandi, via Santa Barbara, via B. Blasi e largo Cristoforo Verde, incrocio che nel passato, si è rivelato causa anche di tragici incidenti.

Anche il passaggio in città dei mezzi pesanti, nonostante i numerosissimi interventi, anche da parte di questo Gruppo, sembra non placarsi e chissà a quale santo i cittadini si dovranno rivolgere affinché le strade tornino ad essere più sicure.

Chissà, magari tutto sarà fatto con un colpo di mano, prima del grande traffico dovuto alle scuole, anche se, essendo prossimi al weekend, la vediamo molto dura!”

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr Remo FONTANA