Niente raccolta rifiuti Covid il Primo Maggio a Manziana - Terzo Binario News

Passaggio anticipato a domani mattina

Si informano le persone in isolamento domiciliare e/o in quarantena che, vista la chiusura dell’impianto di conferimento dei “rifiuti Covid” nella giornata di venerdì 1 maggio, l’esposizione dei rifiuti e il conseguente ritiro sarà anticipata a domani mattina.

Si ricorda, inoltre, che, al fine di espletare al meglio e in sicurezza il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, si invitano tutte le persone in isolamento domiciliare o in quarantena a rivolgersi al numero 3249986584 per avere specifiche indicazioni.

Grazie a tutti per la collaborazione!

NB: si specifica, infine, per tutti gli altri Cittadini, che la raccolta porta a porta per loro avverrà senza alcuna variazione.