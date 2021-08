Niente Palio di Allumiere il 22 agosto, forse doppietta nel 2022 - Terzo Binario News

Niente Palio di Allumiere neanche nel 2021. Sembrava che le condizioni ci fossero affinché la corsa degli asini in piazza si potesse organizzare ma alla fine l’aumento dei contagi e la priorità alla riapertura delle scuole hanno prevalso. Però si pensa già al 2022 e a una potenziale doppietta.

La decisione definitiva è stata assunta lunedì sera nell’aula consiliare del comune collinare. Dolorosissima, perché sebbene si sapesse fin da subito che si sarebbe trattato di una carriera ridotta, se non proprio “zoppa”, si preferiva comunque esserci piuttosto che annullare. Poi però, quando il sindaco Antonio Pasquini ha fatto presente quali fossero le priorità, anche alla luce dell’aumento dei casi Covid riscontati sia nell’Asl intera che nel comune stesso, nessuno ha voluto mettersi di traverso, accettando la decisione.

“Il 2 agosto 2021 alle 18 si è riunito il Comitato Organizzatore del Palio delle Contrade di Allumiere – hanno scritto dall’organizzazione – con la grande passione per il Palio e la sua forza aggregante e di socializzazione tra i contradaioli che ci hanno guidato nel tentare ogni modalità e proposta per realizzare il Palio 2021, con il sogno che fosse il Palio della ripartenza. Purtroppo, ad oggi, ci troviamo costretti a rinunciare alla realizzazione, anche a seguito delle raccomandazioni e dai dati comunicati durante la Conferenza locale per la Sanità da via terme di Traiano nell’interesse della salute pubblica e per non vanificare i sacrifici fatti finora e per tutelare il rientro a scuola dei bambini”.

Dal palazzo comunale trapela mestizia.

“Troppo rischioso un Palio a ridosso dell’apertura delle scuole – spiega il sindaco Antonio Pasquini – stabilita come priorità. Come comitato organizzatore, composto anche da Pro Loco e contrade ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato come Polizia, Carabinieri Finanza e Asl, con i quali abbiamo studiato ogni soluzione per 20 giorni, trovando anche l’ipotesi della bolla. Però è troppo alto il rischio di vanificare tanti sacrifici, sebbene contrade e contradaioli fossero pronti. Anzi, volevano a tutti i costi esserci, altro che Palio zoppo. L’importante era la rinascita ma non si demorde”.

Anzi, viene ventilata l’ipotesi di un doppio Palio nel 2022, Covid permettendo.