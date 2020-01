Per lavori di manutenzione, dal 8 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 in Via Aurelia, nel tratto dal Km 8+900 al Km 8+300, altezza Stazione Aurelia, era prevista da ieri la chiusura della carreggiata con direzione centro e deviazione del traffico nella carreggiata opposta rendendola a doppio senso di marcia.

Secondo quanto riporta Luce Verde i lavori sono stati posticipati a data da destinarsi.