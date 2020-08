"Niente ambulanze notturne a Ladispoli e Cerveteri": la denuncia di un infermiere - Terzo Binario News

“Per un’emergenza è dovuto venire il mezzo da Santa Severa”

Denuncia di un infermiere ladispolano circa il mancato presidio notturno delle ambulanze fra Ladispoli e Cerveteri.

“Sono un infermiere che lavora in un’azienda ospedaliera di Roma e vivo a Ladispoli. Sussiste un problema gravissimo e annoso che riguarda la presenza nel nostro territorio di ambulanze del 118 per l’emergenza territoriale.

La nostra città nel corso degli anni è cresciuta molto e soprattutto nella stagione estiva vede aumentare in maniera esponenziale il numero dei cittadini. Questa notte non c’era il mezzo 118 che normalmente è presente di notte nella nostra città e per un codice rosso sulla mia strada è dovuto venire da Santa Marinella con i tempi che possiamo facilmente immaginare. Questo perché sia l’ambulanza di San Nicola e che quella di Palidoro erano impegnate.

Nel comune di Cerveteri a parte il mezzo implementato per il cosiddetto pian mare

non è presente un ambulanza h24. Da semplice cittadino mi chiedo se le

massime autorità sanitarie e politiche della nostre città siano al

corrente di questa situazione incresciosa. Rimango in attesa di un

confronto”.

