Niente acqua ai Monteroni di Ladispoli, piazzate le autobotti • Terzo Binario News

Niente acqua ai Monteroni di Ladispoli, piazzate le autobotti

Ott 17, 2025 | Acqua, Ladispoli

autobotte-acea

Il Comune di Ladispoli informa la cittadinanza che il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha appena comunicato che, a causa di un guasto sulla rete idrica, si potranno verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nella zona Monteroni e nelle aree limitrofe.

Acea Ato2 si è già attivata per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.  

Per ridurre i disagi ai cittadini, sarà disponibile un servizio di rifornimento tramite autobotti che stazioneranno in Via dell’Acquedotto Statua, angolo Via dei Monteroni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335 o consultare il sito www.gruppo.acea.it 