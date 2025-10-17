Niente acqua ai Monteroni di Ladispoli, piazzate le autobotti • Terzo Binario News

Il Comune di Ladispoli informa la cittadinanza che il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha appena comunicato che, a causa di un guasto sulla rete idrica, si potranno verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nella zona Monteroni e nelle aree limitrofe.
Acea Ato2 si è già attivata per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.
Per ridurre i disagi ai cittadini, sarà disponibile un servizio di rifornimento tramite autobotti che stazioneranno in Via dell’Acquedotto Statua, angolo Via dei Monteroni.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335 o consultare il sito www.gruppo.acea.it