Niente acqua a Ladispoli per un guasto all'acquedotto - Terzo Binario News

Interessate, nel tratto compreso tra viale Italia e via Flavia, via la Spezia, via Palermo, via Fiume, via Venezia

Flavia Servizi rende noto si è verificato un guasto nell’acquedotto comunale in via Fiume angolo via Venezia e, per consentire la riparazione, il flusso idrico potrebbe diminuire notevolmente (le via interessate, nel tratto compreso tra viale Italia e via Flavia, sono via la Spezia, via Palermo, via Fiume, via Venezia).

Sul luogo sono già al lavori i tecnici di Flavia Servizi, il guasto dovrebbe essere riparato entro le 14:00.