Niente acqua a Ladispoli, Grando scrive ad Acea: "Inaccettabile" • Terzo Binario News

“Acea deve prendere immediatamente provvedimenti e assicurare ai cittadini di Ladispoli, che pagano oggi tariffe più che doppie rispetto al passato, la certezza della disponibilità della risorsa idrica in qualunque periodo dell’anno”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che questa mattina ha inviato una lettera di protesta al Presidente di Acea, nella quale ha sottolineato i continui disagi dovuti ai cali di pressione idrica.

“E’ un fatto veramente inaccettabile quello che è accaduto ieri. Dal tardo pomeriggio – ha proseguito il Sindaco – e fino notte inoltrata in quasi tutti i quartieri di Ladispoli è mancata l’acqua e da parte di Acea non abbiamo avuto alcuna comunicazione in merito. Rammarica constatare che Acea era perfettamente a conoscenza di tutte le criticità che si sarebbero verificate nel periodo estivo. Criticità che erano già state ampiamente da noi preannunciate nei mesi scorsi”.

“Inoltre – ha concluso Grando – in questo ultimo periodo sia io che il consigliere Moretti, delegato al Servizio Idrico Integrato, insieme allo staff tecnico del Comune, abbiamo incontrato più volte Acea con lo scopo di esaminare, prevenire e risolvere tutte le criticità evidenziate.

Pretendiamo per i cittadini di Ladispoli un servizio idrico efficiente, ben diverso da quello attuale”.