Niente acqua a I Terzi, autobotti per Cerveteri - Terzo Binario News

“Questi sono stati giorni difficili sul fronte dell’approvvigionamento idrico nella Frazione de I Terzi.

Siamo in stretto contatto con Arsial per la risoluzione del problema. Nell’attesa che venga riparato il guasto, abbiamo accordato l’invio di autobotti di acqua potabile per riempire i serbatoi a servizio delle singole utenze.

I Cittadini possono inviare una e-mail all’indirizzo acquedotti@arsial.it, indicando nome, cognome, indirizzo e capacità del proprio serbatoio per richiedere lo il riempimento delle proprie cisterne.

Mi scuso per il disagio, stiamo lavorando per risolvere nel più breve tempo possibile ogni disagio.

Con l’occasione ringrazio l’Assessora Elena Gubetti che sta lavorando in prima persona sulla questione”.

Alessio Pascucci