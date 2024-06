Niente acqua a Civitavecchia il 25 giugno, ecco dove • Terzo Binario News

Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, martedì 25 giugno 2024 sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone: via Braccianese Claudia, via Antonio Baldini, via Tirso, via Domenico De Paolis, via Anteo Scimia, via Cernusco, via Fratelli Corvi, via Biferali, strada Santa Lucia, via Benedetto Lucignani, via Vittorio Palma. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Tirso angolo via Antonio Baldini. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 o visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.