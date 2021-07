Niente acqua a Cerveteri sia in città che nelle frazioni - Terzo Binario News

“Come preavvisato nella giornata di ieri, in questo momento molte utenze delle zone di Cerveteri Capoluogo e nelle Frazioni si trovano completamente senza acqua.

Questo, perché sono in corsa degli importanti lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica da parte di ACEA ATO 2. In molti mi state scrivendo che le zone indicate nel comunicato della società (e che ho riportato fedelmente) non corrispondono a quelle dove realmente sta mancando l’acqua in questi minuti.

Con l’Assessora Elena Gubetti siamo in continuo contatto con la Società ACEA ATO 2 e contiamo di darvi aggiornamenti non appena possibile. Vi ricordo che sono state posizionate 3 autobotti ai seguenti indirizzi:

Largo Almuneacar (vicino la Chiesa di Madonna dei Canneti);

Via Paolo Borsellino (zona Coop);

Piazza Nazzareno Pagliuca alle Due Casette.

ATTENZIONE: qualora dovesse mancare l’acqua in zone DIVERSE da quelle rese note ieri, è importante segnalarlo al Numero Verde di ACEA 800130335

Vi comunicherò nuovi aggiornamenti non appena disponibili”.

Alessio Pascucci