Niente acqua a Cerveteri domani: ecco dove - Terzo Binario News

La Società ACEA ATO 2 ci ha comunicato che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, nella giornata di domani, mercoledì 31 marzo sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Le vie interessante sono le seguenti:

Via Alessandro Manzoni, Via Prato dei Cavaliere, Via Colle Dell’Asino, Via Molise, Via Badini, Via Basilicata, Viale Livry Gargan, Via Carlo Goldoni, Via G. Carducci, Via G. Leopardi, Via Torquato Tasso.

ATTENZIONE: potrebbero verificarsi dei disservizi anche nelle zone limitrofe alle vie indicate.

Sarà predisposto un servizio alternativo di rifornimento tramite autobotte che stazionerà in Largo Almunecar (dove si trova la Grande Quercia e i supermercati CONAD e Maury’s per intenderci) durante tutto il periodo di sospensione.