"Niente acqua a Cerenova, sarà una maledizione etrusca" - Terzo Binario News

“Magie, maledizioni, jatture, riti strani finalizzati a portare il male non sono pratiche solo dell’oggi, ma a quanto pare erano particolarmente in voga anche in epoche passate ed in particolare al tempo degli Etruschi.

La fondazione di una nuova città è sempre stata, nel mondo antico, un momento di grande rilevanza e sancita da precisi rituali. L’Etrusca disciplina era la “Bibbia” in cui erano trascritti i sacri rituali della divinazione, ai quali si faceva ricorso per la fondazione di una città. Ritengo che Cerenova sia stata edificata su luoghi sacri agli etruschi senza , prima,seguire alcun ,loro,sacro rituale .

Una maledizione etrusca deve essere ancora presente in loco altrimenti risultano inspiegabili i lunghi anni di abbandono del territorio operato dai locali politici unito al pessimo e caro servizio, una vera maledizione per i cittadini, svolto da Acea Ato 2 per la fornitura di acqua.

Prima che la maledizione etrusca prendesse il sopravvento Cerenova era una gioiosa località verde e sorridente . I cittadini avevano acqua in abbondanza ,potevano farsi la doccia più volte al giorno e innaffiare i giardini con altra acqua. Avevano un buon servizio e a costi contenuti.

Ho letto che nel libro sacro al popolo etrusco la risoluzione a tali problematiche sia quella di operare un risveglio dallo stato di catalessi nel quale la maledizione ha fatto cadere la popolazione. Che il sindaco per accelerare tale processo organizzi un festival del caffè invitando le maggiori case produttrici in luogo di interfacciarsi con li cittadini, con Acea e programmare opere atte a risvegliare sia il commercio che la città?”

Gaetano Minasi

