Nido Sensory Ladispoli, pubblicata la graduatoria - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che il servizio di #asilo #nido comunale “Sensory”di via Louisiana, a seguito della procedura di gara, per l’anno educativo 2020-2021 é stato affidato al nuovo gestore.

In data odierna è stata inoltre pubblicata la graduatoria per l’ammissione al servizio. Per maggiori informazioni inviare una mail a ufficio.pubblicaistruzione@comunediladispoli.it

Per visionare la graduatoria

