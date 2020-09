Nido di via Luisiana, Bitti: "Giovedì la graduatoria ma in classe dopo lunedì" - Terzo Binario News

L’assessore all’Istruzione spiega i motivi del ritardo nell’apertura: “L’avvicendamento fra gestori ha richiesto tempo”

Per l’asilo nido di via Luisiana sta per essere oggetto di passaggio di consegne e questo ha causato uno slittamento nella pubblicazione delle graduatorie. Ad aprire lunedì non si farà in tempo ma non ci vorrà molto.

L’assessore all’istruzione Fiovo Bitti ha seguito tramite gli uffici la questione, sebbene abbia presa in carico da poche settimane. “Non ho seguito direttamente la procedura della graduatoria perché l’hanno fatto in Comune ma l’iter è completo e si sta passando all’affidamento. Verosimilmente ciò avverrà entro giovedì, dopodiché verrà pubblicata la graduatoria.

Domani avverrà il passaggio di consegne formale fra il vecchio e nuovo gestore. Devono accordarsi su alcuni aspetti ma mi hanno garantito il rispetto dei tempi”.

Altro aspetto importante, la manutenzione del plesso: “Certo, come da prassi va effettuata ed è normale, così come i lavori di sistemazione. Quando entreranno, i bimbi saranno al sicuro”.

Sui tempi: “Il gestore subentrante non credo non ce la faccia ad accogliere i piccoli per lunedì prossimo, sebbene si siano rispettato i tempi. Il Covid ha creato problemi così come l’avvicendamento nella gestione. Problemi che, per fare un esempio, ha avuto che anche il Campidoglio, che ha proceduto esattamente come noi.

A tutto ciò va aggiunto anche il distanziamento da rispettare: gli 8 mq – scherza Bitti – ci stanno facendo impazzire per i numeri delle classi ma speriamo di risolvere” la sua conclusione.