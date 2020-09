Nido di Ladispoli, graduatoria la prossima settimana - Terzo Binario News

Era attesa per giovedì ma ancora non è stata pubblicata la graduatoria per l’asilo nido comunale di Ladispoli, tanto che le mamme ladispolane sono in fermento.

Da quanto si è appreso, la graduatoria sarebbe grossomodo la stessa poiché sussiste una sorta di diritto di prelazione per chi era stato inserito in passato. Di conseguenza ricalcherà quasi integralmente quella dell’anno scorso.

L’ipotesi è che potrebbero esserci alcuni posti posti in più, nell’ordine dei quattro o cinque ma non è confermato.