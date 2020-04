Nidi in convenzione, Zotta (M5S): "Roma Capitale erogherà fondi iscritti nel Bilancio" - Terzo Binario News

“Massimo supporto ai nidi in convenzione in questo periodo di chiusura causata dall’emergenza covid-19. A tali strutture, per le quali è stata disposta la didattica a distanza a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici con nota dipartimentale del 5 marzo 2020, Roma Capitale corrisponderà l’intera quota parte del Bilancio destinata ai nidi, al fine di supportare i gestori nel saldo di spese incomprimibili quali i canoni d’affitto, le utenze e le quote assicurative”. Lo dichiara, in una nota stampa, la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale Teresa Maria Zotta.

“Parallelamente, l’Amministrazione capitolina ha presentato alla Camera, in maniera sinergica con l’ANCI nazionale, una serie di emendamenti all’articolo 48 del decreto legge finalizzati al riconoscimento della quota delle rette, attualmente non corrisposte dalle famiglie ai gestori dei nidi in convenzione in quanto la sospensione dei relativi servizi ha ecceduto il limite dei 10 giorni prescritti dal bando. Roma Capitale, sempre di concerto con l’ANCI, ha altresì richiesto la modifica del comma 3 dello stesso articolo 48, che consentirebbe ai gestori dei nidi in convenzione e in progetto di finanza di ricorrere al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) per i propri dipendenti e, al tempo stesso, di fruire dei fondi comunali iscritti a Bilancio”.

“La Commissione Scuola capitolina, che stamane ha audito sul tema l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì, continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, riservando alla questione dibattuta ulteriori sedute”.