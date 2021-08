Nicola Piovani in concerto al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

La rassegna Weekend al Castello, curata dall’Associazione Zip Zone, giunge al suo settimo appuntamento estivo al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

La serata di Venerdì 13 agosto, anticipata dalle note del trombettista jazz Miguel Jimenez Diaz nel tardo pomeriggio, alle ore 21:00 vedrà in scena “Juliette”, lo spettacolo di danza a cura della direttrice artistica e coreografa Loredana Parrella. Ispirato alla più grande storia d’amore di tutti i tempi, Romeo e Giulietta, nella rivisitazione alternativa ideata dalla Parrella Giulietta non si toglie la vita come accade nel 5° atto dell’opera shakespeariana, ma continua a vivere come Juliette, una solta di alter ego, che scappa via da un destino crudele decidendo di strappare le pagine del libro che la chiudono in un vincolo eterno d’amore con Romeo. Juliette salta fuori dalla storia e ne scrive una diversa, lasciandosi alle spalle la famiglia, il cugino defunto, la nutrice, Mercuzio, il frate, e pure il suo Romeo.

Per questo spettacolo, l’Associazione Zip Zone è lieta di invitare gratuitamente tutti i residenti di Santa Marinella e di attivare la promozione ‘2 biglietti al prezzo di uno’ per tutti coloro che si prenoteranno inviando un’email all’indirizzo weekendalcastello@gmail.com.

Le attività pre serali di venerdì 13 prevedono alle ore 18:30 il laboratorio per bambini a cura di Teatro di Carta ‘VIAGGI FANTASTICI’: drammatizzazione a partire da letture di storie mitiche della durata di 2 ore e mezza circa per un gruppo massimo di 20 bambini. I genitori possono lasciare i bimbi e tornare a prenderli al termine delle due ore di laboratorio per assistere alla messa in scena estemporanea creata per il pubblico dei genitori. Per prenotazioni: weekendalcastello@gmail.com

Sabato alle ore 21:00 invece, l’appuntamento è con “La musica è pericolosa”, il concerto-spettacolo curato da Nicola Piovani, compositore tra i più sorprendenti dei nostri tempi e Premio Oscar per “La Vita è Bella”. È un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico il senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione. Le attività pre-serali di sabato saranno dedicate ai più piccoli, con il laboratorio pittorico creativo “CARTONI ANIMALI” dalle ore 18:30 (prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per prenotazioni inviare un’email a: weekendalcasello@gmail.com).

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli e per sono acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

INFO EVENTI

Venerdì 13 agosto

PRE SERATA

VIAGGI FANTASTICI

Laboratorio teatrale per bambini a cura di Teatro di Carta

Inizio ore 18:30

Durata: 2 ore – Massimo 20 partecipanti

Prenotazione obbligatoria: weekendalcastello@gmail.com

MIGUEL JIMENEZ DIAZ

Happening Musicale

Inizio ore 18:30

Prenotazione obbligatoria: weekendalcastello@gmail.com

SPETTACOLO

“JULIETTE” di Loredana Parrella

Inizio ore 21.00

accesso alla spianata ore 19.00

BIGLIETTO

8€ + d.d.p.

Acquistabili alla biglietteria del castello tutti weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00

oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/events/teatro/4768/juliette-loredana-parrella

INGRESSO GRATUITO per i residenti di Santa Marinella

PROMOZINE ‘2 al prezzo di 1’ inviando un’email all’indirizzo weekendalcastello@gmail.com

Sabato 14 agosto

PRE SERATA

CARTONI ANIMALI

Laboratorio pittorico e di riciclo creativo

Inizio 18.30

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

Per prenotazioni: weekendalcastello@gmail.com

SPETTACOLO

LA MUSICA È PERICOLOSA del maestro Nicola Piovani

ore 21.00

accesso alla spianata ore 19.00

BIGLIETTO

23€ + d.d.p.

Acquistabili alla biglietteria del castello tutti weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00

oppure in prevendita sul sito:

https://www.diyticket.it/events/musica/4769/la-musica-e-pericolosa-di-nicola-piovani

Per l’ingresso al Castello e alle aree eventi, è necessario essere muniti di GREEN PASS o di tampone negativo effettuato almeno 24 prima dell’evento.

Per consultare l’intera programmazione dei Weekend al Castello e del Castello delle Meraviglie: http://www.castellodisantasevera.it/evento/programma-eventi-estivi-vivi-il-castello-delle-meraviglie/

Per ulteriori informazioni:

Contattare l’organizzazione al numero 06 04 06

Inviare un email a weekendalcastello@gmail.com

LINK SOCIAL

Facebook:www.facebook.com/zonedintersezionepositiva

Instagram:www.instagram.com/zip_zone_roma

CONTATTI UFFICIO STAMPA:

T3KNE Valentina Calabrese: valentina.calabrese@t3kne.com M: 3383905642

Fabiola Lavecchia: press@t3kne.com M: 3312110140

Castello di Santa Severa, LAZIOcrea Rosella Presciuttini: ufficiostampa@castellodisantasevera.it M 3668303620

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIP ZONE

Zip_Zone d’intersezione positiva nasce dall’incontro di professionisti appartenenti a differenti campi, mossi dalla comune convinzione che la Cultura, l’Arte e i suoi diversi generi espressivi possano dimostrarsi strumento di azione e creazione, in tutti gli ambiti della società. Arte, creatività, attività sportive e formative sono intese dall’Associazione come importanti ed efficaci strumenti di rigenerazione urbana e come dispositivi “antifragili” per i quartieri prioritari e complessi. Zip si propone come promotore di collaborazione e dialogo tra Istituzioni, Imprese, Associazioni e cittadini attivi nel settore culturale; progetta e realizza percorsi, attività, momenti di confronto e di crescita, ma anche eventi ricreativi e di aggregazione, rivolgendosi a tutti i cittadini. Obiettivo portante è fornire un’offerta culturale permanente, che attinga dal sommerso artistico cittadino e dalle realtà virtuose già esistenti, nonché la promozione di un dialogo interculturale.

JULIETTE

liberamente tratto da Romeo e Giulietta di W. Shakespeare

a cura di Loredana Parrella, direttrice artistica e coreografa

CON

Gianluca Formica, Maeva Curco Llovera, Yoris Petrillo, Caroline Loiseau, Luca Zanni, Elisa Melis, Giulia Cenni, Aleksandros Memetaj, Maria Stella Pitarresi, Marco Pergallini

Sono passati più di 400 anni da quando la storia di Romeo e Giulietta, l’amore di due giovani, ostacolati dall’attrito tra le rispettive famiglie, dai vincoli del buon costume e dal fato scaldava i teatri londinesi. È la storia che più di tutte le altre opere di Shakespeare ancora scalda il cuore di giovani e meno giovani in tutto il mondo.

C’è quel fantastico momento, nel 5° atto, in cui Giulietta si sveglia e trova di fronte a sé i corpi morti di Paride e del suo Romeo, bacia quest’ultimo nella speranza di morire avvelenata tra le sue labbra, poi estrae il pugnale e si uccide.

Ma se in quel momento Giulietta avesse fatto una scelta diversa? Se invece di uccidersi col pugnale di Romeo, avesse accettato l’invito del frate a fuggire? Se fosse scappata, lontano, da sola? Se fosse cresciuta, si fosse innamorata di nuovo, se fosse diventata madre?

Giulietta è morta ma Juliette decide di vivere, decide di strappare le pagine del libro che la chiudono in un vincolo eterno d’amore con Romeo. Decide di saltar fuori dalla storia, e scriverne una diversa, lasciandosi alle spalle la famiglia, il cugino defunto, la nutrice, Mercuzio, il frate, e pure il suo Romeo.

Juliette inizia un viaggio alla ricerca della sua libertà ma c’è una storia che la reclama costantemente. Ci sono delle persone costrette a vivere la tragedia da cui lei è scappata. C’è il suo Romeo che continua a proteggerla e ad amarla ad ogni respiro, c’è Mercuzio smarrito nei suoi sogni d’amore, ci sono i genitori di Juliette, bloccati e ciechi come due pilastri che devono sostenere il peso di questa storia (di un mondo) le cui chiavi sono custodite dal frate, condannato eternamente in un limbo, come un moderno Virgilio, e costretto a convivere con la sua colpa. Non è la bella Verona, ma l’inferno di Frate Lorenzo la cornice di questo viaggio all’interno dei personaggi di Juliette.

Tra antichi rancori ed eterni atti d’amore incosciente, Juliette trascina il pubblico all’interno del suo viaggio, fatto di ricordi, tensioni e amori che non finiscono. Juliette è una lente di ingrandimento che mette a fuoco i tormenti dei padri e la fragilità delle madri, dona luce ai vani sogni dell’essere umano e ai suoi continui tentativi di cambiamento, rende onore al coraggio di chi parte e alla sofferenza di chi è costretto a rimanere.

LA MUSICA È PERICOLOSA

CON

Nicola Piovani – Pianoforte

Marina Cesari – Sax/Clarinetto

Pasquale Filastò – Violoncello/Chitarra

Ivan Gambini – Batteria/percussioni

Marco Loddo – Contrabbasso

Sergio Colicchio – Tastiere/Fisarmonica

La musica è pericolosa – Concertato è un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico il senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione.

Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare, ma, soprattutto, la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può arrivare. I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani.