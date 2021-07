Neurostimolatore periferico wireless impiantato al San Paolo: è il primo in Italia - Terzo Binario News

Il 14 luglio scorso per la prima volta in Italia, è stato impiantato un neurostimolatore periferico funzionante con tecnologia wireless su nervo intercostale per il trattamento di una nevralgia post herpetica resistente a qualsiasi terapia farmacologica e con un’alterazione drammatica della qualità di vita.

Tale impianto ha consentito la scomparsa del dolore e un miglioramento notevole della qualità di vita. L’intervento è stato eseguito in anestesia locale con è piccole incisioni.

La procedura è stata effettuata dal Dott. Ezio Amorizzo presso il Centro di Terapia del Dolore dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

L’esecuzione di questo intervento di terapia del dolore è stata possibile anche grazie alla sensibilità e alla costante attenzione dell’Asl Roma 4 nei riguardi dei pazienti sofferenti.

Grazie a tutto lo staff per la riuscita dell’intervento con grande soddisfazione del paziente.