Netto calo di positivi totali a Fiumicino - Terzo Binario News

“Negli ultimi giorni, il dato dei positivi complessivi della nostra città è sceso sensibilmente”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo, momento, secondo il report odierno della Asl RM3, sul nostro territorio ci sono 888 persone positive – spiega il sindaco -. Rispetto all’ultima comunicazione fatta, contiamo 306 nuovi contagi e 437 guariti”.

“L’età media delle persone positive è di 37 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale scende a 1.08 – prosegue -. Ancora, sono Isola Sacra e Fiumicino le località maggiormente interessate con il 74% del totale dei contagi, subito dopo Parco Leonardo con il 6% e Focene con il 5%”.

“I numeri sono ancora molto alti, anche se in calo, e tutti ci auguriamo che si confermi il trend discendente – sottolinea Montino -. I dati nazionali confermano che sono i vaccini a tenere lontane le persone dalle terapie intensive dove oltre il 70% dei pazienti ricoverati per Covid non si è sottoposta alla vaccinazione. Chi ha scelto, coscienziosamente di vaccinarsi e vaccinare i propri figli e, soprattutto, chi ha fatto ricorso alla terza dose, seppure soggetto a infezione corre un rischio ridottissimo di ammalarsi e di sviluppare le forme gravi della malattia”.

“Quindi non posso che rinnovare il mio appello a fidarsi della scienza – conclude – a vaccinarsi, a vaccinare le bambine e i bambini, a prenotare la terza dose e, anche, a continuare ad essere prudenti indossando la mascherina ed evitando luoghi affollati”.