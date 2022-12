Nerigno, Pino e Zenzero, tre cani con tre storie tristi: aiutiamoli a trovare l'amore che meritano • Terzo Binario News

Nerigno, Pino e Zenzero, tre cani con tre storie tristi: aiutiamoli a trovare l’amore che meritano

NERIGNO è un pit bull nato in giugno 2017. NERIGNO (foto grande) è stato trovato vagante il 24 dicembre 2018 e in gennaio 2019 ha fatto il suo ingresso nel nostro rifugio.

Sono già 4 anni di prigionia e il nostro NERIGNO ha la triste prospettiva di trascorrerne molti altri, come succede a tanti cani della sua razza.

E’ di taglia media è adatto a persone con esperienza, consapevoli, che abbiano tempo da dedicargli per permettergli di sfogare la sua energia.

NON adatto alla convivenza con altri cani ed altri animali.

NERIGNO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA, oppure venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

Ecco Pino

Pino! Ti faremo uscire! Con tante condivisioni troveremo la famiglia per te.

Nato nel 2014, in canile da quando aveva 3 mesi. Taglia media.

Compatibile con cani e persone, splendidamente socievole e anche bellissimo!

Si trova in Basilicata, ma arriva ovunque con staffetta autorizzata, dopo iter di preaffido. Per lui contattare Marianna al 347 907 3158.

Lui è Zenzero

Poi c’è ZENZERO, 10 anni tutti di canile condivisi con la sorella che purtroppo non c’è più… Da quel giorno lui aspetta davanti alla porta del box che lei rientri.



È troppo triste già di per sé la vita in canile ma immaginare che Zenzero debba continuare a vivere in attesa che ritorni la sorella è uno strazio infinito.

Zenzero si trova in provincia di Salerno ma viaggia per buona adozione.

Dategli la gioia di una casa .

3318029453 Solo wtzp o sms

