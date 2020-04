Neonato muore al san Paolo: inchiesta della Procura su richiesta della Asl Roma 4 - Terzo Binario News

Un neonato di neanche 50 giorni è morto la notte scorsa al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo.

I sanitari del nosocomio hanno tentato 40 minuti di rianimazione inutilmente, perché il piccolo non ce l’ha fatta.

La mamma aveva partorito a Roma il 18 marzo e, stando a quanto risulta alla Asl Roma 4, erano sorte delle complicanze alla nascita già riscontrate nella stessa clinica.

Ieri sera all’arrivo in ospedale il bimbo aveva fuoriuscita di sangue dalla bocca. Per questo l’Azienda ha chiesto l’intervento della Procura, per chiarire quanto avvenuto.