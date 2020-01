Neonata morta dopo il parto, la madre ai domiciliari - Terzo Binario News

Sabato il fermo per tentato omicidio, poi l’arresto per infanticidio. Una neonata morta e una madre di 29 anni ai domiciliari. Una storia tragica, che arriva in una zona tra Vitinia e Casal Bernocchi, a poca distanza da Acilia. La piccola – partorita in casa il 18 gennaio – è deceduta al Bambino Gesù, dopo due giorni di agonia.

L’allarme è scattato dopo la telefonata della nonna, mamma della ragazza. Ai militari ha raccontato di aver visto la bimba avvolta all’interno di un asciugamano: subito la corsa in ospedale, dove la nascitura è stata trasportata in codice rosso.

Ai carabinieri, adesso, il compito di fare luce sulla vicenda. L’autopsia fornirà elementi utili circa le ferite presenti sul cranio della bambina: da chiarire se la bimba sia stata colpita oppure se sia accidentalmente caduta durante il parto in casa.