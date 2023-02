Nello, Lessie e Salomone: tre storie diverse, uguale bisogno di amore • Terzo Binario News

NELLO e’ stato trovato in un paesino della Calabria vicino a un fiume, aveva la mandibola lesionata per cui non riusciva ad aprire la bocca se non di qualche cm, riusciva a mangiare solo umido schiacciando col muso il cibo.

Operato ora sta bene, ha ripreso la quasi totalita’ della funzionalita’ della bocca, e’ un cane buono che ama essere coccolato, non ha dato nessun problema ne’ con altri cani ne’ con gatti. Si lega molto agli umani che si prendono cura di lui. In questo momento e’ in sovrappeso ma il suo peso normale e’ sui 30 kg. NELLO avra’ circa 6, 7 anni di eta’. Dal test e’ risultato neg alla leishmania.

Lessie e nella foto del titolo Nello

LESSIE è una canina di circa 10 anni,, molto buona, in regola con le vaccinazioni e sterilizzata. È stata presa in canile a 1 anno ed è vissuta in appartamento con altri cani e un gatto e dei bambini che ora sono grandi. A breve tornerà in canile…

Si trova in provincia di Monza. Cerchiamo adozione per questo angelo

Silvia Riddi 3333836768 RIF : Lucia colacinolucia8@gmail.com 348 3210854

Salomone

SALOMONE, incrocio Golden Retriever-Maremmano, taglia grande, è nato nel 2019. Bellissimo e pieno di vita, una casa con giardino sarebbe l’ideale per lui.

Adatto a persone che abbiano tempo da dedicargli visto la sua esuberanza.

SALOMONE E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Ma serebbe meglio che veniate a prenderlo presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

