Nello Angelucci si dimette, il M5S perde i pezzi - Terzo Binario News

“Ho rassegnato le mie dimissioni da Consigliere Capitolino. Lascio con profondo dispiacere e amarezza per non essere riuscito a realizzare, come avrei voluto, l’obiettivo di tutelare i più fragili. Di questo mi scuso immensamente”. Così Nello Angelucci esponente del M5S in Campidoglio, nel commentare la decisione presa – a quanto pare – dopo la presentazione in Aula Giulio Cesare del maxi emendamento di Giunta.

“Rispettando quanto promesso quando mi sono candidato, torno al mio lavoro e colgo l’occasione per ringraziare i colleghi che mi hanno supportato e sopportato durante la mia assenza”.



“Ringrazio mia moglie che mi ha sempre sostenuto in questa sfida, nonostante le importanti quotidiane difficoltà nel portare avanti la nostra famiglia”.