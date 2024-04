Nella Chiesa di Cibona la presentazione del libro del professor Venceslai • Terzo Binario News

Ancora una volta la suggestiva Chiesa della Madonna di Cibona, tra Allumiere e Tolfa, ha fatto da scenografia a un interessante appuntamento, di nuovo siglato dal patrocinio gratuito del Centro Studi Cosmogonici (C.S.C.) e dalla Fidapa BPW Italia della sezione di Tolfa.

L’occasione stavolta è stata la presentazione del libro “Verrà la Morte e avrà i tuoi occhi”, scritto dal professor Stelio W. Venceslai, tenutasi il 26 pomeriggio.

Venceslai, in collaborazione col dottor Maurizio A. De Pascalis, ha illustrato la sua opera che, ispirandosi a Cesare Pavese, ha raccontato una “Storia dei modi per affrontare la Morte, sui riti funebri, i cimiteri e la reincarnazione”.

“È un evento da non perdere – aveva tenuto a dire il dottor Maurizio A. De Pascalis -, Venceslai è una firma internazionale e mio maestro, che ha scritto un saggio unico”. In sala per la Fidapa Tolfa la presidente Adriana Adriani, la past president Giuseppina Esposito, la vice presidente Patricia Botticelli e alcune iscritte alla sezione collinare dell’associazione.

Tutte le persone intervenute nella sala alle spalle della navata dell’antica Chiesa hanno seguito con interesse l’intervento dell’autore, il quale, come già in altre occasioni, le ha sapute affascinare e coinvolgere.

Dopo l’evento, ai presenti è stata fatta una spiegazione del Santuario, da parte di Raimondo Katte Klitsche de la Grange, giovani rappresentante della famiglia proprietaria dell’imponente complesso di Cibona che ultimamente si è resa disponibile ad ospitare iniziative culturali.