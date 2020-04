Nella Capitale appena 22 nuovi positivi - Terzo Binario News

A Roma i positivi al Covid19 sono appena 22 mentre ieri erano 42. Un numero di contagi in netto calo nella Capitale secondo i dati di domenica 19 aprile.

Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 2350 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, un numero quattro volte superiore a chi ne entra. Aumenteranno i tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl, dopo Santa Maria della Pietà partirà Largo Rovani.

Asl Roma 2: 12 nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il Selam Palace si avvia a conclusione della sorveglianza, si manterranno prescrizioni. Attivati i tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl a Centocelle e Garbatella, in valutazione anche a Capannelle.

Nella Asl Roma 3: 2 nuovi casi positivi. 2196 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio. Tamponi drive per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl a Casal Bernocchi.