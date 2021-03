Nella Asl Roma 4 oggi 94 positivi

Nella Asl Roma 4 sono 94 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Oggi non è possibile avere il dettaglio dei positivi a causa di un imprevisto alla piattaforma di conteggio come fanno sapere da via Terme di Traiano.