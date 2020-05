Nella Asl Roma 4 farmaci a domicilio per i pazienti Covid e quelli fragili - Terzo Binario News

Attivi il numero dedicato 0766.591591 e la mail farmaciacasa@aslroma4.it

La U.O.C. Farmacia Territoriale ha sviluppato un Progetto per la consegna a domicilio di farmaci ed altri beni sanitari ai pazienti “fragili”,cioè coloro che si trovano in isolamento, quelli Covid-19 positivi domiciliati e quanti, affetti da patologie rare e complesse, già in cura con farmaci in distribuzione diretta dalla stessa ASL, sono impossibilitati a muoversi e a raggiungere i punti di erogazione diretta distrettuali.

Inoltre si garantirà una attività di “Counseling”informativo per gestire correttamente tera-pie, interazioni tra i farmaci, effetti collaterali, corretta conservazione dei medicinali, corretta assunzione ed altri aspetti per gestire i Piani Terapeutici (prescrizione/erogazione/rinnovi) rilasciati da Strutture Sanitarie, soprattutto quelle fuori Regione.

Insomma un Team di Assistenza qualificata a disposizione,anche proattivamente, a tutto campo come Farmacovigilanza per l’uso appropriato di farmaci e dispositivi medici. Per usufruire del servizio si può chiamare il Numero dedicato 0766591591 oppure scrivere a farmaciacasa@aslroma4.it.

Un Progetto importante che potrà durare intanto sino al perdurare delle misure di distanziamento sociale. Aiuta molto per il corretto uso dei farmaci, evita assembramento di persone, contribuisce ad abbassare il rischio di contagi ma, soprattutto,va incontro in maniera concreta alle persone più fragili ancor più bisognose di Presa in Carico e di Umanizzazione dell’Assistenza.

Asl Roma 4