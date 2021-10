Nella Asl Roma 4 ci sono 47 positivi, 13 a Formello - Terzo Binario News

Sono stati riscontrati 47 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4

2 Anguillara

2 Bracciano

6 Capena

4 Cerveteri

3 Civitavecchia

6 Fiano

13 Formello

2 Ladispoli

1 Manziana

5 Morlupo

1 Rignano

1 Santa Marinella

1 Tolfa

Sono guarite 21 persone:

1 Anguillara

1 Bracciano

1 Capena

2 Castelnuovo

6 Cerveteri

3 Civitavecchia

2 Ladispoli

1 Rignano

4 Santa Marinella

Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 21296persone.

Tutto il personale sanitario è sottoposto periodicamente a tampone di controllo.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 357 tamponi rapidi e 129 tamponi molecolari.Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo i comuni del territorio che hanno attualmente casi positivi)Allumiere : 18Anguillara : 21Bracciano: 32Campagnano : 23Canale: 1Capena: 50Castelnuovo : 12Cerveteri: 54Civitavecchia: 36Civitella : 1Fiano: 39Filacciano : 5Formello: 62Ladispoli : 27Manziana : 12Morlupo: 7Nazzano : 1Riano: 9Rignano: 11Sacrofano : 1Sant’Oreste : 2Santa Marinella: 30Tolfa : 27Torrita: 8Trevignano : 6Sono da aggiungere positivi comunicati da laboratori esterni nei seguenti comuni : Civitavecchia, Tolfa Sono da sottrarre positivi per cambio domicilio nei seguenti comuni Bracciano Capena Fiano Romano Formello Morlupo Si fa presente che il totale dei comuni non è conteggiato unicamente facendo la somma o sottrazione dei dati riportati nella prima parte del comunicato (positivi e guariti delle ultime 24 h) ma soggetto a numerose variabili (dati rilevati dal contact tracing, dati comunicati dai Mmg, dati comunicati dalle farmacie, dati comunicati dagli ospedali esterni al territorio aziendale etc)