Nel XIII Municipio di Roma interrogazione consiliare sul parco della Cellulosa - Terzo Binario News

A presentarla i Consiglieri municipali Ianiro e urro

“Dopo le segnalazioni del Comitato Promotore “Parco della Cellulosa” e di numerosi cittadini, allarmati dalla condizione di pericolosità degli alberi, i Vigili del Fuoco hanno disposto – insieme alla Polizia Roma Capitale – la chiusura del Parco. Una ferita che dopo la chiusura avvenuta in concomitanza del lockdown del 2020, torna a riaprirsi. Negando, alla cittadine e ai cittadini del quartiere, la fruibilità di uno spazio verde che rappresenta l’unico luogo di aggregazione e socialità di Casalotti”

Lo annunciano in una nota Lorenzo Ianiro e Maristella Urr, Consiglieri di Aurelio in Comune – la lista civica sostenuta da Europa Verde e Roma Futura, poi esclusa dalla composizione della Giunta da parte del PD – nel Municipio XIII.

“Come Gruppo Consiliare di Aurelio in Comune abbiamo depositato un’interrogazione alla Presidente Giuseppetti all’Assessora all’Ambiente Cinzia Giardini, per capire quali misure intendano adottare per garantire una pronta riapertura del Parco, e misure volte a garantire una manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area. Ma chiediamo – concludono Lorenzo Ianiro e Maristella Urru – fin da ora che la Commissione Ambiente e Mobilità del nostro Municipio sia convocata con la massima urgenza individuando come priorità Casalotti.

La situazione del Parco, e l’emergenza ormai strutturale della raccolta dei rifiuti porta a Porta meritano attenzione immediata da parte delle istituzioni, e risposte altrettanto veloci da fornire alle cittadine e ai cittadini.”