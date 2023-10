Nel weekend ultimo doppio appuntamento di Tolfa Jazz con musica e trekking sensoriale • Terzo Binario News

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, ultimo appuntamento della stagione targato Tolfa Jazz in collaborazione con il Comune di Tolfa e realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e della Susan G. Komen Italia.

Due gli appuntamenti: sabato 21 il concerto del “Iacopo Teolis trio” e domenica 22 “Il Jazz è donna”: trekking sensoriale tra musica e natura.

Un anno ricco di avvenimenti per il Tolfa Jazz: l’Happening al Chiostro a gennaio, i due giorni di concerti nella Villa Comunale a luglio, i due Picnic Musicali, l’offerta culturale del Tolfa Jazz si amplia maggiormente con un nuovo appuntamento autunnale dedicato alle nuove promesse del jazz italiano e alla prevenzione dei tumori del seno.

Sabato 21 alle ore 18.00, presso la Pinacoteca “Giuseppe Pierantozzi” (all’interno dell’edificio comunale) avrà inizio il concerto del “Iacopo Teolis Trio”. Iacopo Teolis, leader dell’ensamble, è un giovanissimo trombettista e compositore della nuova scena jazz in Italia, di recente premiato alla nona edizione del Jazz italiano a L’ Aquila come “Giovane Visionario 2023”.

Lo “Iacopo Teolis Trio” è formato oltre che da Teolis alla tromba e flicorno, da Giulio Scianatico al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria. I tre musicisti condividono un background comune, ovvero la passione per il jazz moderno e contemporaneo, al quale danno una personale rilettura basata sulla libertà ed estemporaneità totale con l’obiettivo di esplorare territori musicali non conosciuti sia per gli ascoltatori che per i musicisti stessi.

Ottobre è anche il mese dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore del seno. Il Tolfa Jazz dal 2016 è a fianco di Susan G. Komen Italia attraverso concerti, iniziative e progetti sul territorio.

Domenica 22 alle ore 9 presso la località Comunale Macchiosi avrà inizio il ciclo di eventi denominati “Il Jazz è Donna”, ovvero trekking sensoriali tra musica e natura dedicato a tutte le donne in rosa del comprensorio. Grazie al contributo della Susan G. Komen Italia saranno proposte escursioni in gruppo con prove sensoriali e concerti nel territorio dei Monti della Tolfa ed avranno cadenza mensile. Il primo appuntamento sarà guidato dalla psicologa e psicoterapeutica Barbara Loffari.

Evento realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e della Susan G. Komen Italia

Partner: Regione Lazio, Comune di Tolfa, Susan G. Komen Italia, Cittaslow International, I-Jazz, Jazz Takes the Green, Green Fest, Fondazione Ecosistemi

Sponsor: Enel, Fondazione Cariciv, Tecnofit, Fasec, Ultrasuoni

INFO

Telefono: 3898384355 – email info@tolfajazz.com

Sito internet: http://www.tolfajazz.com/

Facebook www.facebook.com/TolfaJazz.Official