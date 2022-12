Nel villaggio di Babbo Natale a Tolfa concerto in piazza per il Purple Gospel Choir • Terzo Binario News

Non solo inni e canzoni per l’associazione Purple Gospel Choir di Tolfa. Anche quest’anno, infatti, l’associazione è presente con un suo stand al Villaggio di Babbo Natale, inaugurato domenica scorsa, a causa del maltempo di sabato.

Si ripeterà il prossimo weekend, 17 e 18, e torneranno le molteplici attrazioni a tema con novità speciali, valorizzazione delle prestigiose location del centro storico che renderanno magica l’atmosfera natalizia nel borgo di Tolfa.

Come fu nel 2021, il “Purple Gospel Choir” avrà la sua casetta di legno in piazza Vittorio Veneto, dove sarà possibile trovare pensierini di Natale confezionati a mano o scaldarsi con gustose bevande e deliziosi dolcetti, sostenendo l’attività del coro stesso. Poi però l’associazione farà ciò in cui riesce alla grande: si esibirà in concerto: domenica alle 17, all’aperto, nella stessa piazza.

Il “Purple Gospel Choir” è diretto dal Maestro Timothy Martin e accompagnato dal Maestro Emanuele Bruno al pianoforte. L’organico corale è costituito da 4 sezioni (soprani, mezzosoprani, tenori e bassi) per un totale ad oggi di circa venticinque voci complessive, tra cui anche le voci soliste.

Il Direttore, Maestro Timothy Martin, tenore e performer afroamericano noto sulla scena nazionale ed internazionale, attualmente è docente di storia della musica presso l’American University of Rome e Direttore Artistico presso la DAREC Academy, Accademia Internazionale Professionale di Musical di Roma. E può inoltre vantare una consolidata esperienza artistica a tuttotondo grazie e molteplici impegni professionali in concerti, anche d’opera, film, musical, spettacoli teatrali e produzioni televisive.

Il Maestro Emanuele Bruno, che accompagna dal vivo il coro al pianoforte digitale, è a sua volta reduce da una recente esperienza di successo con uno spettacolo al Teatro Olimpico di Roma.

I brani proposti dal repertorio del coro offrono la varietà tipica del genere gospel con l’alternarsi di canzoni ritmate e coinvolgenti e spirituals lenti e toccanti. In particolar modo, verranno proposti anche brani della tradizione natalizia come The First Noel, Deck the Halls, God Rest Ye Merry Gentlemen, Joy to the World e Oh Come all Ye Faithful meglio conosciuta come l’Adeste Fideles.

“Sarà come sempre meraviglioso condividere le nostre emozioni cantate con il pubblico – commenta la Presidente dei Purple, Maria Eugenia Grassi -ancor più suggestivo sarà farlo all’interno della splendida cornice del Villaggio di Babbo Natale!”.

Il coro esprime un ringraziamento per il prezioso e apprezzatissimo sostegno all’amministrazione comunale e dell’ospitalità il Villaggio, espressa dall’ottima organizzazione de “La Filastrocca”.