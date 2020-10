Nel fine settimana banchetti referendari a Santa Marinella - Terzo Binario News

La campagna referendaria ormai è entrata nel periodo cruciale e i banchetti per le sottoscrizioni si ripetono e si moltiplicano.

Questo week end per soddisfare le numerose richieste dei cittadini sarà possibile sottoscrivere i 5 quesiti referendari sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 presso i portici in via Aurelia e zona Maiorca tra via Volta e via SS Aurelia. Domenica invece i banchetti dei volontari del Comitato dei cittadini per i referendum “Santa Marinella per il Bene Comune” si sposteranno in piazza Trieste per continuare la raccolta.

Sarà sempre possibile, inoltre, sottoscrivere i moduli presso gli uffici comunali, recandosi in lungomare G. Marconi n° 101 ufficio Anagrafe/elettorale.

Ringraziamo il Comitato cittadino per il diritto all’abitazione per aver collaborato all’organizzazione del banchetto in zona Maiorca.

I 5 quesiti riguardano la difesa dei Beni Comuni e la tutela del patrimonio pubblico, oggetto di una vera e propria campagna di privatizzazione da parte dell’amministrazione.

Sottoscrivendo i 5 quesiti referendari, che riguardano il futuro e la gestione del Cimitero comunale, dello stabilimento Perla del Tirreno e arenile adiacente, della zona denominata “Ex fungo”, della Farmacia comunale e dei parcheggi pubblici, non si esprime alcun voto ma si permette a tutti i cittadini di palesare la propria opinione su questioni che riguardano la vita di Santa Marinella.

I referendum sono strumenti previsti dalla Costituzione e dallo Statuto comunale, utili per promuovere la partecipazione e per restituire a tutti gli abitanti un ruolo centrale nella vita politica e sociale del proprio paese.

Difendiamo il nostro futuro e riscopriamo il gusto di essere protagonisti nelle scelte che ci riguardano.

Appuntamenti con i banchetti: sabato dalle ore 10,00 alle ore 12 zona Maiorca e Portici via Aurelia; domenica dalle ore 10,00 alle 12 Piazza Trieste; nei giorni di apertura al pubblico ufficio elettorale del Comune lungomare Marconi n° 101.