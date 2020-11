Nel ciclocross in Emilia successo di Gianfranco Mariuzzo per la Mtb Santa Marinella - Terzo Binario News

Ormai fra i pochissimi sport che si riescono ancora a praticare a livello agonistico c’è il ciclocross ed è la fortuna della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini, che continua a mietere successi in giro per l’Italia. L’utimo di essi è l’incoronazione da campione italiano di Gianfranco Mariuzzo che ha trionfato al Ciclocross di San Martino in Emilia Romagna, presso a Castelletto di Serravalle.

«Una tipica giornata grigia autunnale – scrivono dal sodalizio santamarinellese – e molta carica agonistica da parte degli atleti provenienti da quasi tutta la penisola per questa corsa di interesse nazionale nonostante l’emergenza Covid-19. Una gara perfetta quella dell’esponente della società della Perla Mariuzzo, che ha gravitato costantemente nelle prime posizioni della gara riservata ai master di terza fascia over 55.

Alla fine si è anche concesso il lusso di firmare un successo davanti ad Andrea Zamboni e Bruno Gnatta, oltre a guadagnarsi il primato nella sua categoria ovvero quella dei Master 6>. Un successo che assume un valore di particolare prestigio per la formazione santamarinellese e per lo stesso atleta, che molto probabilmente prenderà parte il 22 novembre alla gara valevole per il campionato regionale Fci Lazio di ciclocross ad Aprilia, una sorta di gara di casa vista la distanza relativa con il comune pontino.