Negozio in fiamme a Ladispoli, evacuato stabile in via Taranto • Terzo Binario News

Incendio di attività commerciale in via Taranto a Ladispoli.
Questa mattina alle ore 04.30 i Vigili del fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26A hanno risposto ad una chiamata di soccorso per incendio.
All’arrivo sul posto i Vvf hanno subito cominciato le operazioni di spegnimento e di ricerca di eventuali persone all’interno della struttura.
Tanta la quantità di fumo sprigionata e di conseguenza si è resa necessaria la temporanea evacuazione dello stabile abitato soprastante.
Rapida è stata l’opera di spegnimento tanto da evitare che le fiamme coinvolgessero l’intero stabile.
Non si è registrato nessun ferito.
Le cause dell’accaduto sono al vaglio delle autorità competenti.