 Negozio in fiamme a Ladispoli, evacuato stabile in via Taranto • Terzo Binario News

Negozio in fiamme a Ladispoli, evacuato stabile in via Taranto

Giu 10, 2026 | Cronaca, Ladispoli, Vigili del Fuoco

Incendio di attività commerciale in via Taranto a Ladispoli.

Questa mattina alle ore 04.30 i Vigili del fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26A hanno risposto ad una chiamata di soccorso per incendio.

All’arrivo sul posto i Vvf hanno subito cominciato le operazioni di spegnimento e di ricerca di eventuali persone all’interno della struttura.

Tanta la quantità di fumo sprigionata e di conseguenza si è resa necessaria la temporanea evacuazione dello stabile abitato soprastante.

Rapida è stata l’opera di spegnimento tanto da evitare che le fiamme coinvolgessero l’intero stabile.

Non si è registrato nessun ferito.

Le cause dell’accaduto sono al vaglio delle autorità competenti.